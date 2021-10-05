التخطيط: بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات

نظمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمشاركة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة؛ للإعلان عن بدء المرحلة الأولى من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات، وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة.

وذكرت وزارة التخطيط - في بيان اليوم - أن تطوير نماذج إخطار قيد المواليد والوفيات بالمستشفيات والربط مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، جاء تماشيًا مع سياسة الدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للبلاد في التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضافت أنه في إطار بروتوكول التعاون القائم بين وزارتي التخطيط والصحة، تم إمداد مكاتب الصحة بإجمالي 4600 من الأجهزة والمعدات للمكاتب وربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة؛ لتسهيل عملية الادخال وربطها بالتطبيق الخاص بتسجيل المواليد الوفيات والذي يتم تطويره بصفة دورية بما يتناسب مع دورة العمل بالمكاتب.

وأوضحت أن الربط يهدف لتحسين مستوى الخدمات الصحية الأولية المقدمة لجميع المواطنين، وضمان جودة الخدمة المقدمة عن طريق ميكنة دورات العمل باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها، وتبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية وتوفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية G2G.