 إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان - بوابة الشروق
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إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:11 ص
أصيب 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتي أجرة، صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي الشرقي "أسوان – القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى الدكتور محمد الدخيلي، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف الإسعاف، يفيد بوصول بلاغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة قرية أبو الريش بمركز أسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا جارٍ نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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