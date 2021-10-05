 شكري: العلاقات مع قطر تسير بشكل جيد.. وتركيا عليها اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

شكري: العلاقات مع قطر تسير بشكل جيد.. وتركيا عليها اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا

هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:35 ص

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين».

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتًا إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا تلبي ما طُرح.

وأشار إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معربًا عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك