قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين».

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتًا إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرًا تلبي ما طُرح.

وأشار إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معربًا عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.