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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عودة 26 صياداً كانوا محتجزين في السجون الإريترية لمدة 40 يوما.

وقالت وكالة "سبأ" التي تديرها الجماعة أن المفرج عنهم وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بالخوبة مديرية اللحية محافظة الحديدة مساء أمس الأحد.

ونقلت الوكالة عن مدير مراكز الإنزال السمكي عبد الملك صبرة أنه تم اعتقال هؤلاء الصيادين من المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم في السجون الإريترية لمدة 40 يوما.

كما نقلت عن صيادين أن القوات الإريترية صادرت قواربهم السبعة التي كانوا على متنها وما فيها من معدات ووسائل صيد، واستنكر أولئك ما وصفوه بالاعتداءات والقرصنة على الصيادين.

ودان رئيس الهيئة العامة للمصائد هاشم الدانعي، "الاعتداءات الإريترية المتكررة على الصيادين اليمنيين" ودعا المنظمات الدولية إلى "تحمل المسؤولية إزاء هذه الانتهاكات، ووضع حد للممارسات التعسفية بحق الصيادين اليمنيين".

وكانت البحرية الإريترية، احتجزت في 20 أغسطس دفعة جديدة من الصيادين اليمنيين أثناء وجودهم قبالة جزيرة يمنية بمحاذاة محافظة الحديدة غربي اليمن.

ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حنيش.