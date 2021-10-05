مدارس الفيوم تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالفيوم للعام الدراسي الجديد 2022/ 2021، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة من أجل حماية الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بقطاع التعليم من فيروس كورونا.

وأضاف حسن، أنه عمل صيانات لجميع المدارس وإصلاح دورات المياه والنوافذ والأبواب والمراوح وديسكات الطلاب، وتطهير خزانات المياه من خلال هيئة متخصصة، وتجديد أعلام المدرسة ووضعها في مكان واضح، ووضع برامج الإذاعة المدرسية والتركيز على التوعية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة والتعقيم بشكل يومي، والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية وتوضيح المخاطر من عدم استخدامها أو استخدام كمامات الأخرين.

وأشار حسن، إلى المراجعة الدقيقة لعوامل الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المسجلة على الحكومة الإلكترونية للطلاب والتأكد من تسجيل جميع الطلاب وفقا للملفات الورقية الموجودة بالمدرسة.

وأكد على عمل حصر دقيق للعجز والزيادة في هيئة التدريس وتنفيذ حركة النقل والندب الكلي أو الجزئي خلال التوقيتات القانونية وذلك لسد العجز مع مراعاة التطبيق الدقيق لقواعد النقل أو الندب وتم التشديد علي تسليم الكتب أولا بأول من مخازن المديرية إلي مخازن الإدارات وتوزيعها مباشرة على المدارس.

وأوضح أنه تم وضع خطط متكاملة للمتابعة الميدانية من قبل لجان المتابعة والموجهين ليتم تغطية متابعة جميع المدارس في أقل وقت ممكن والوقوف لحظيا على أي سلبيات بالمدارس والعمل على حلها فورا.