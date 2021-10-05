«إم تي إن أوغندا» تعتزم طرح حصة 20% للاكتتاب العام

وافقت مجموعة "إم تي إن" على إدراج 20% من وحدتها في أوغندا في بورصة البلاد، في أحدث خطوة من قبل أكبر شركة اتصالات لاسلكية في إفريقيا للسماح لمزيد من المستثمرين المحليين بشراء وبيع الأسهم في الوحدات المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن خطوة الشركة الجنوب إفريقية تهدف إلى ضمان ملكية واسعة النطاق في الشركات التابعة لها.

يأتي القرار عقب إدراج وحدات إم تي إن في نيجيريا وغانا ورواندا، وهو ما حدث إلى حد ما بعد ضغوط من الجهات التنظيمية الحكومية والمحلية.

وتعمل إم تي إن على تقليص حجم أعمالها، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية التي تتم عبر الهواتف المحمولة في إفريقيا.

وكانت الشركة، ومقرها جوهانسبرج، قد تخلت عن أعمالها في سوريا، كما تتطلع إلى بيع وحدتيها في أفغانستان واليمن.