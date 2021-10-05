 الأزهر يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين - بوابة الشروق
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الأزهر يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار شاهين

أحمد بدراوى
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:32 م

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء والمواساة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، في ضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين.

وأعرب الأزهر، عن خالص تضامنه مع سلطنة عمان الشقيقة في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ودعا الأزهر في بيانه، أن يوفق الله هذا البلد العزيز على تجاوز تلك الأزمة بسلام، وأن يرزقه الأمان والاستقرار.


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