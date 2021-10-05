محافظ كفر الشيخ: أردنا التعبير عن حب وتقدير أهالي المحافظة بإنشاء ميدان أحمد عابدين

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين رئيس العاصمة الإدارية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ميدان أحمد عابدين نهاية شارع المصنع بالتقاطع مع مساكن الـ47 بمدينة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، وإسلام طه معاون محافظ كفر الشيخ، للاستثمار، ومبروك حجاج المستشار القانوني محافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وهالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وياسر منير عضو مجلس النواب.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على أن أهالي كفر الشيخ يحملون كل الحب والتقدير للواء أحمد زكي عابدين، لما له دور كبير على المحافظة، وأن لمساته يجده في كل مكان في مدن وقرى المحافظة، ولا نجد ما نقدمه له إلا أنشاء ميدان بمدينة كفر الشيخ يحمل اسمه نظرا لمكانته وحب أهالي المحافظة.



وقال اللواء أحمد زكي عابدين مدير العاصمة الإدارية، إن كفر الشيخ شهدت تغييرا كبيرا على مستوى الإنشاءات والنظافة وإنشاء محاور جديدة، مقدما الشكر للواء جمال نور الدين على الجهود المبذولة في المحافظة والتي شاهدها من خلال جولته بمدينة كفر الشيخ.