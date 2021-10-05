النرويج تقدم جرعة معززة من لقاح كورونا للأفراد فوق 65 عاما

قال وزير الصحة النرويجي بينت هوي، إن بلاده ستبدأ قريبًا في تقديم جرعة ثالثة من لقاحات كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وذكر معهد الصحة العامة النرويجي، وفقًا لصحيفة "إيفننج نيوز" النرويجية اليوم الثلاثاء، أنه بدءًا من أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل، سيتم تقديم اللقاح لأولئك الذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل 6 أشهر على الأقل.

وأوضح أن أكثر من 90% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، كما تم تطعيم 85% من البالغين بالكامل.

وتستخدم النرويج لقاحات (فايزر - موديرنا) في طرحها الوطني، والتي شملت منذ سبتمبر كل من يبلغ من العمر 12 عامًا وأكثر.

وانخفضت عدد الإصابات الجديدة بشكل مطرد خلال الشهرين الماضيين، وأزالت الحكومة جميع القيود الاجتماعية المحلية في 25 سبتمبر الماضي، وأطلقت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، حملات التعزيز الخاصة بها قبل أن تقدم هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي إرشاداتها أمس الاثنين، على الرغم من اختلافها بشكل كبير حول من هو المؤهل.