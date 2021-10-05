 تعطل «واتس آب» مرة أخرى في مناطق مختلفة من العالم بعد عودته للعمل لفترة قصيرة - بوابة الشروق
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تعطل «واتس آب» مرة أخرى في مناطق مختلفة من العالم بعد عودته للعمل لفترة قصيرة

رويترز
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:16 ص

أفاد مستخدمو "واتس آب" في أنحاء مختلفة من العالم بأن التطبيق تعطل مرة أخرى بعد عودته للعمل لفترة وجيزة.

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