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روسيا تتسلم من إسبانيا رجل أعمال متهم بسرقة 5.5 مليون دولار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:27 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن السلطات الإسبانية سلمت لبلادها رجل أعمال متهم بسرقة حوالي 5.5 مليون دولار من تمويل بناء منشآت خاصة بالألعاب الأولمبية في مدينة سوتشي عام 2014.

وقالت المتحدثة في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن إيفان فانديشيف، وهو مواطن إحدى الدول المجاورة، الذي سلمته إسبانيا لروسيا متهم بارتكاب جريمة احتيال كبرى، مضيفة :" لقد جرى اعتقال فانديشيف في إسبانيا في فبراير عام 2020، وسُلم اليوم لممثلي أجهزة إنفاذ القانون الروسية، تمهيدا لاصطحابه إلى موسكو".

وأوضحت أن شركة فانديشيف وقعت عام 2013 عقدا لبناء منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي في إقليم كراسنودار جنوب غرب روسيا في إطار برنامج بناء المنشآت الأولمبية في مدينة سوتشي وتطويرها، لافتة إلى أن هذا الشخص سرق عبر شركته 400 مليون روبل ( حوالي 5.5 مليون دولار) من أصل المبلغ المخصص لهذا المشروع عبر تزوير معلومات عن تكلفة المعدات المستخدمة في أعمال البناء.

وأكدت أن السلطات الروسية فتحت في عام 2017 قضية جنائية بحق فانديشيف بتهمة الاحتيال وأصدرت مذكرة توقيف بحقه عبر قنوات الشرطة الدولية "الإنتربول".

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