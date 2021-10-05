تسليم 38 منزلا بعد إعادة تأهيلها بقرى ساقلتة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تسليم 38 منزلا للمواطنين بثلاث قرى بمركز ساقلتة بعد إعادة تأهيلها، بتكلفة 2 مليون و261 ألف جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع " بيتي يحميني "، والذي تنفذه جمعية " تواصل لتنمية المجتمع " بساقلتة، بقرى " بني واصل، فاوجلي، والفراسية"، بتمويل من مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية".

وسلم المنازل عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، الدكتور محمود العمدة رئيس مجلس إدارة جمعية "تواصل"، ومحمد يسري مدير المشروع، ومسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة ساقلتة.

ونقل رئيس مركز ومدينة سوهاج تهنئة محافظ الإقليم للمواطنين، واستلامهم المنازل بعد إعادة تأهيلها بالشكل اللائق الذي يحفظ لهم حياة كريمة، معربًا عن شكره للقائمين على مشروع "بيتي يحميني"، والمجهودات المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للموطنين، لافتًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مشروع " بيتي يحميني " يستهدف إعادة تأهيل 67 منزل بقرى "بني واصل، فاوجلي، الفراسية" بمركز ساقلتة، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و537 ألف جنيه، وذلك على مدار عامين بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تأهيل 38 منزلًا منها "21 منزلًا بقرية بني واصل، و8 منازل بقرية فاوجلي، و10 منازل بقرية الفراسية".

وتم البدء في المرحلة الثانية بداية أكتوبر الجاري؛ لتأهيل "29 منزلًا" بذات القرى، ومن المقرر الانتهاء منها في مارس العام المقبل.