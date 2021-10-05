ميرور: مفاوضات تجديد عقد صلاح في ليفربول قد تمتد لـ2022

يحرص نادي ليفربول الإنجليزي ومحمد صلاح، نجم الريدز، على التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقد الدولي المصري في آنفيلد الفترة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية.

تألق صلاح خلال الموسم الحالي بشكل لافت للأنظار ويستمر في تحطيم الأرقام القياسية رفقة ليفربول ونجح في دخول نادي المائة إلى جانب ارتدائه ثوب الإجادة أمام مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة بالبريميرليج حيث سجل وصنع هدفًا خلال التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وينتهي تعاقد صلاح الحالي مع ليفربول بحلول 2023، ولا يوجد اتفاق بينه وبين مسؤولي الريدز حولة مسألة التجديد حتى وقتنا الحالي على الرغم من تجديد إدارة النادي للعديد من عقود اللاعبين الفترة الماضية على رأسهم أليسون بيكر وآرنولد، فابينيو وفيرجيل فان دايك وهندرسون، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول مستقبل الدولي المصري.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة ليفربول ومحمد صلاح حريصان على التوصل لاتفاق بشأن تمديد تعاقد هداف الفريق الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن محادثات تمديد التعاقد بين ليفربول وصلاح قد تمتد حتى 2022.

ويعد صلاح صاحب الـ29 عامًا بمثابة الترس الأهم في فريق يورجن كلوب، حيث لا يتوانى الدولي المصري والذي سبق له التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في مرتين سابقتين، في إحراز الأهداف مع ليفربول، حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة مع الريدز بالموسم الحالي في جميع المسابقات.