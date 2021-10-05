أزهري عن وفاة رسام الكاريرتير المسيء «محترقًا»: «لما حد فينا بيموت في حادثة هل ده عقاب إلهي؟»

أجاب إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤاله هل وفاة الرسام السويدي لارس فليكس صاحب الكاريرتير المسيء "محترقًا" هو عقاب إلهي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "المحور"، مساء الاثنين: "لما حد فينا بيموت في حادثة هل ده عقاب إلهي.. أغلب الخلفاء الراشدين ماتوا بالقتل وارتقوا شهداء".

وأضاف: "فيه ناس بتموت في حادثة بدون ما يكونوا تسببوا في أي أذى لحد.. ياريت نشتغل شغلتنا.. إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى ولسنا عبيدًا، بلاش ندي لنفسنا سلطة مش بتاعتنا".

وتابع: "دعوة الإسلام العالمية هي الاحترام.. أن أحترم الإنسان كإنسان.. العبيد آمنوا بالنبي محمد لأنّهم وجدوا أنّ هناك دينا يساوي بين العبد والسيد".

ولقي لارس فيلكس لقي مصرعه، مساء أمس الأحد، في حادث مروري، بينما كان مسافرًا في سيارة شرطة مدنية اصطدمت بشاحنة بالقرب من بلدة ماركارد في جنوب السويد.

