كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر في عدد الإصابات والبحرين دون وفيات

جاء العراق في المرتبة الأولى عربيا، لليوم الثاني على التوالي، في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، فيما شهدت البحرين صفر وفيات لليوم الرابع على التوالي.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 2470 إصابة و28 وفاة، وتماثلت 3243 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و14 ألفا و104 حالات، والوفيات إلى 22 ألفا و420 حالة، والشفاء إلى مليون و928 ألفا و896 حالة.

أما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي وفيات لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تسجيل 42 إصابة جديدة، كما تعافت 63 حالة ليصل إجمالي المتعافيين إلى 273 ألفا و301 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 682 إصابة و8 وفيات، و1164 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 343 ألفا و240 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و710 حالات، والشفاء إلى 265 ألفا و24 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 176 إصابة ليبلغ مجموع الإصابات 737 ألفا و73 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بإجمالي 2104 حالات، كما تعافى 258 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 730 ألفا و93 حالة.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة العمانية 97 إصابة و4 وفيات، و1287 حالة شفاء، ليصل الإجمالي إلى 303 آلاف و866 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و100 حالة بنسبة 1.3%، والشفاء إلى 299 ألفا و119 حالة بنسبة 98.4%.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 42 إصابة و3 حالات وفاة، و36 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و357 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و730 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و406 حالات.

فيما سجلت وزارة الصحة التونسية 179 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و939 حالة، والإصابات إلى 708 آلاف و382 حالة.