

استبعد وسيط حكومى تقديم هولندا أي تنازلات على الرغم من الاحتجاجات الراهنة من جانب المزارعين ضد القواعد البيئية، وأوضح أنه سيتم إغلاق المئات من المزارع.



وقال الوسيط يوهان ريمكيس إنه يتعين على الحكومة أن تتحرك في أسرع وقت ممكن وتشتري المزارع التي تعد أكبر مصادر التلوث، من أجل خفض انبعاثات النيتروجين بنسبة 50% بحلول عام 2030 .



وأوضح أن سيتعين أن يتم إغلاق ما يتراوح بين 500 و600 من مزارع الماشية القريبة من المناطق المعرضة للتهديد.



وكانت الحكومة تعاقدت من ريمكيس للتوسط بين الجانبين وسط احتجاجات عنيفة بشكل متزايد من جانب المزارعين. وفي فصل الصف، أوقف مزارعون حركة النقل من خلال نصب حواجز على الطرق وفي بعض الحالات أضرموا النار في الحواجز.



وقدم ريمكيس تقريره بعدما عقد عشرات الاجتماعات مع الأطراف المعنية.



وتحتاج هولندا إلى خفض انبعاثات النتيروجين بدرجة كبيرة، وفقا لحكم صادر عن المحكمة العليا. وقد يؤدي هذا إلى إغلاق نحو 30% من مزارع الماشية، التي تعد من أكبر مصادر التلوث، وفقا لحسابات الحكومة.



ودعا تقرير ريمكيس إلى تقديم تعويضات سخية للمزارعين الذين سيضطرون إلى التخلي عن مزارعهم.



يذكر أن هناك 53 ألف مزرعة في هولندا، التي تعد من أكبر مصدرى المنتجات الزراعية في العالم.



وفي العام الماضي، وصل حجم صادرات هولندا من المنتجات الزراعية إلى 105 مليارات يورو (103 مليارات دولار).