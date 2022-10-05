 المعارضة في القسم الصربي من البوسنة والهرسك تشير إلى تزوير انتخابي - بوابة الشروق
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المعارضة في القسم الصربي من البوسنة والهرسك تشير إلى تزوير انتخابي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 10:37 م
قدمت المعارضة في الجزء الصربي من البوسنة والهرسك طلبا لهيئة الانتخابات الوطنية لإعادة فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال برانيسلاف بورينوفيتش، رئيس حزب "بي بي" المحافظ، خارج مقر هيئة الانتخابات المركزية في سراييفو، اليوم الأربعاء، إنه يجب إلغاء الاقتراع الذي أجري في جمهورية صرب البوسنة بسبب اكتشاف "مئات المخالفات".

وتم انتخاب الهيئات القيادية البوسنية مطلع الأسبوع الجاري على المستوى الاتحادي، وفي الجزأين اللذين يتمتعان بالحكم الذاتي في البلاد، الاتحاد البوسني الكرواتي وجمهورية صرب البوسنة.

وشهدت انتخابات الرئاسة في جمهورية صرب البوسنة منافسة شديدة، وفاز المرشح القومي القوي ميلوراد دوديك بهامش بسيط.

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