البرلمان العربي يؤكد رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل سفارة بلادها للقدس

أكد البرلمان العربي رفضه تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، ووعدها بدراسة نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

وشدد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، على أن الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسئوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي، أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء ، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.