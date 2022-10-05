وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية ضمن حزمة جديدة للعقوبات الأوروبية

ذكرت مصادر دبلوماسية، أنه من المقرر وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية ضمن حزمة عقوبات ثامنة يفرضها الاتحاد الأوروبي، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك عقب توصل دول الاتحاد الـ27 لاتفاق.



ويمهد الاتفاق الطريق أمام فرض حظر على نقل أساطيل الشحن الأوروبية النفط الروسي الذي يبلغ سعره أعلى من مستوى محدد بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال استخدام سقف سعري يستهدف الايرادات النفطية للكرملين، مثلما اتفقت دول مجموعة السبع في السابق.



وتمدد هذه الخطوة حظرا سابقا على خدمات الشحن الأوروبية وتأمين نقل النفط الروسي، وتمثل إضافة لحظر الكتلة الأوروبية لواردات النفط والفحم المنقولة بحرا.



وتحظر الاجراءات العقابية الأخرى على الدول الأوروبية الانضمام لشركات حكومية روسية، كما تقيد صادرات الكيماويات والأجهزة الكهربائية لروسيا، وتفرض حظرا على واردات المنتجات الروسية التي تقدر قيمتها بـ7 مليارات يورو (6.8 مليار دولار).



ومن المقرر أن يتم اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية قبل أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.