غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الكرواتيين يؤيدون استمرار العقوبات ضد روسيا

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أيد غالبية الأعضاء الكرواتيين بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشجب البرلمانيون الكروات قيام روسيا بضم أقاليم أوكرانية، خلال مناقشة دارت بشأن قيام موسكو بتصعيد الوضع في أوكرانيا، على حد وصفهم. بحسب ما نقلت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية.

جدير بالذكر أن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن أن عقوبات جديدة آتية ضد موسكو، وذلك على خلفية استمرار وقع التوتر المستمر منذ أشهر بين روسيا والغرب بسبب احتدام الحرب الروسية الأوكرانية.