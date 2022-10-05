مجلس النواب الياباني يتبنى قرارا يحتج فيه على الإطلاق الأخير للصواريخ من قبل كوريا الشمالية

تبنى مجلس النواب الياباني اليوم /الأربعاء/ قرارا يحتج فيه على الإطلاق الأخير للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تمت الموافقة على القرار بالإجماع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى حلق فوق اليابان يوم أمس (الثلاثاء).

وقال القرار إن عمليات الإطلاق تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لأمن اليابان ولا يمكن السكوت عنه، كما أدان القرار بشدة مثل هذه الأعمال.. داعيًا بيونج يانج إلى وقف الأعمال الاستفزازية، كما نص على أنه يتعين على الحكومة اليابانية حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وطالب القرار الحكومة بإقناع الدول باتخاذ إجراءات صارمة وفعالة ضد بيونج يانج، كما أشار أيضا إلى قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين واعتبرها مهمة جدا.

وحث الحكومة على بذل أقصى الجهود لتوحيد المجتمع الدولي للتوصل لحل فوري وشامل لعمليات الاختطاف، وكذلك برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ قرارا مماثلا يوم غد (الخميس).