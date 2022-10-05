وفد سويدي يجري مفاوضات في تركيا بشأن انضمام ستوكهولم للناتو

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أجرى وفد سويدي محادثات في أنقرة في إطار مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تعطل العملية بسبب مقاومة من تركيا.

وخلال الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، أصرت الحكومة التركية مجددا على تسليم إرهابين مشتبه بهم، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" الإخبارية التركية اليوم الأربعاء.

وتردد أن المطلوبين أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، ومن أنصار حركة رجل الدين فتح الله جولن.

ويشارك في المفاوضات ممثلون من وزارتي العدل السويدية والتركية. ومن المقرر استمرار المناقشات غدا الخميس.

وبعد عقود من التزام الحياد، تقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

ويتطلب التصديق على الطلبين موافقة كامل أعضاء الحلف، وبينهم تركيا، التي لم تدعم بعد انضمام الدولتن لأسباب أمنية. ومنذ ذلك الحين تبذل الدولتان جهودا دبلوماسية لتهدئة مخاوف أنقرة.

واتهمت أنقرة السويد وفنلندا بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، اللذين تصنفهما تركيا منظمتين إرهابيتين.