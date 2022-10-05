كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 4 صواريخ باتجاه بحر الشرق ردا على صواريخ كوريا الشمالية

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا أربعة صواريخ أرض أرض باتجاه بحر الشرق ، ردا على "استفزازات" كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.