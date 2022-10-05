العثور على جثتين من بين 18 مهاجرا مفقودا منذ أسبوعين جنوب تونس

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عثر على جثتين من بين 18 مهاجرا فقدوا منذ أكثر من أسبوعين في عرض البحر على الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، بينما كانوا باتجاه سواحل الجزر الإيطالية القريبة.

وأفاد رئيس فرع منظمة "الهلال الأحمر" للإغاثة بولاية مدنين جنوب تونس المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الجثتين لشاب وفتاة عثر عليهما في منطقة برج القسطل بسواحل جزيرة جربة.

وتستمر عمليات التمشيط بحثا عن 16 مفقودا آخرين كانوا على متن مركب انطلق قبل أسبوعين من سواحل مدينة جرجيس المجاورة والتابعة لنفس الولاية وينحدر منها جميع المهاجرين.

وأوضح سليم أن خروج المركب كان تزامن مع ظهور عواصف ما أدى إلى فقد الاتصال بالمهاجرين في عرض البحر.

وتصاعدت موجات الهجرة غير الشرعية بشكل لافت في 2022 في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضرب تونس.

ووفقا لإحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بالهجرة، يعد أكثر من 500 مهاجر انطلقوا في رحلات سرية عبر السواحل التونسية في عداد المفقودين حتى سبتمبر الماضي.