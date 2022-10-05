تقدم في اتفاق بالمليارات لتمويل التخلي عن الفحم في جنوب إفريقيا

أرسلت جنوب إفريقيا إلى عدد من كبرى الدول الغنية خطة منقحة بشأن الأسلوب التي ستتبعه بريتوريا في إنفاق 8.5 مليار دولار مقترحة لمساعدتها في التخلي عن استخدام الفحم، حسبما ذكر مصدران مطلعان.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المقترح الجديد، الذي تم إرساله إلى شركاء التمويل، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يحرز تقدما في عملية شهدت عراقيل لنحو عام في مفاوضات معقدة.

ورفض المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التعديلات.

ولقى اتفاق تمويل المناخ التاريخي في جنوب أفريقيا، والذي تم الكشف عنه خلال محادثات بقيادة الأمم المتحدة في جلاسجو باسكتلندا، باعتباره نموذجا لمساعدة الدول النامية الأخرى التي تعتمد على الفحم في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وربما يشهد مصير الاتفاق آثارا غير مباشرة خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر "كوب 27" الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تركز على احتياجات الدول الأشد فقرا الراغبة في التكيف مع الاحتباس الحراري.