حزب البديل من أجل ألمانيا يوجه تحذيرا لثلاثة نواب زاروا روسيا

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أصدرت اللجنة التنفيذية الاتحادية لحزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، تحذيرا لثلاثة من أعضاء الحزب زاروا روسيا، بحسب ما ذكره متحدث باسم الحزب.

والنواب المعنيون هم كريستيان بليكس من ولاية شمال الراين ويستفاليا، وهانز توماس تيلشنايدر ودانيل فالد من ولاية ساكسونيا أنهالت.

وسافر النواب الثلاثة إلى روسيا في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنهم قطعوا رحلتهم بعد تعرضهم لانتقادات على نطاق واسع.

واتهم نواب أحزاب أخرى حزب البديل من أجل ألمانيا بالانحيار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط استمرار الحرب على أوكرانيا رغم فرض عدة جولات من العقوبات ضد روسيا.

ونأت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا بنفسها عن رحلة نواب الحزب، وقالت إنها لم تكن تعلم عن خطط سفرهم. وقال تينو تشروبالا زعيم الحزب والمجموعة البرلمانية: " لا نؤيد هذه الرحلة".