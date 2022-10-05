رئيس إندونيسيا: البوابات المغلقة والسلالم لعبا دورا في التدافع باستاد كانجوروهان

زار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، ضحايا حادث التدافع في استاد لكرة القدم مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا وسط دعوات للمساءلة في أعقاب أحد أكثر الكوارث الرياضية فتكا في العالم.

وتفقد الرئيس ويدودو استاد كانجوروهان، خلال زيارة لمدينة مالانج حيث انتهت مباراة بين الفريق المضيف أريما إف سي وفريق بيرسيبايا سورابايا بكارثة مساء السبت الماضي.

وقال الرئيس للصحفيين بعد جولة في الاستاد المتهدم: "كانت هناك مشاكل في الأبواب المغلقة والدرج المنحدر زادت بسبب الذعر".

وزار ويدودو في وقت سابق بعض الضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات وقال مجددا إن الأسر التي فقدت أحد أحبائها سوف تحصل على إعانة بقيمة 50 مليون روبية (3300 دولار).

وقال للصحفيين: "قلت لكل المصابين إن الدولة سوف تتحمل تكلفة العلاج".

وذكرت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل أن نحو 133 شخصا لقوا حتفهم في الحادثة، بينهم 37 قاصرا يبلغون 17 عاما أو أقل.

واندلعت الفوضى بعد أن اقتحم آلاف المشجعين الملعب عندما خسر الفريق المضيف أريما إف سي 3-2 أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإخراج المشجعين من الملعب، مما دفع الحشود إلى الهرولة إلى بوابات الخروج.

وقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أمس الثلاثاء، إن تأخير فتح البوابات ساهم في حدوث التدافع.

ولكن الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، قال إن البوابات القريبة من موقع التدافع كانت مفتوحة ولكنها كانت صغيرة للغاية.

وأعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أمس منع اثنين من مسؤولي نادي أريما الذي كان يستضيف المباراة المشؤومة، من العمل في الحقل الرياضي الاحترافي مدى الحياة.