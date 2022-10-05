رئيس جامعة عين شمس: لدينا 200 ألف طالب بالجامعة ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم

قال رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، إن هناك 200 ألف طالب بالجامعة، ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم وهناك طفرة كبيرة في كل جامعات مصر في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن "كورال روح الشرق"، المشارك في احتفالات أكتوبر من جامعة عين شمس .

وأضاف المتيني، خلال حوار مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر مساء أمس الثلاثاء، "لدينا طموحات كبيرة في تطوير جامعة عين شمس، كاشفا عن إضافة عدد من الكليات الجديدة داخل الجامعة".

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هناك 6 مستشفيات جامعية تعمل فى مجال زراعة الأعضاء بمصر فقط، موضحا أنه لم تتم حتى الآن زراعة الأعضاء من الموتى، ولكن هناك محاولتين تمتا فى معهد الأورام، ولكن لاقتا الفشل.

وأشار إلى أننا فى احتياج شديد إلى زراعة القلب والكلى فى مصر، لافتا إلى أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم فى أى مستشفى عادي ولكن يتم تخصيص وتجهيز أماكن ذات إمكانية طبية عالية جدا لها.

وأوضح المتيني أن جميع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر تتم من أشخاص أحياء وقاصرة على زراعة الكبد والكلى، مشيرا إلى أنه من الوارد الاحتفاظ بأعضاء المتوفى لمدة يومين من خلال عقاقير وأجهزة التنفس الصناعي للحصول على أعضائه للتبرع،وطالب بوضع آلية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء بعد الوفاه.