نائبة لبنانية تنهي اعتصاما في بنك سعيا للحصول على مدخراتها

أنهت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، اعتصامها في أحد البنوك يوم الأربعاء، بعد محاولتها إجبار البنك على السماح لها بالحصول على مدخراتها المجمدة من أجل دفع تكاليف عملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وشوهدت زرازير وهي تغادر بنك بيبلوس في بلدة إلى الشمال من العاصمة بيروت. ولم تقل ما إذا كانت قد حصلت على مبلغ 8500 دولار الذي كانت تطالب به، وفقا لوكالة رويترز.

وتضاعفت حالات تعطل العمل في البنوك في أنحاء لبنان في الآونة الأخيرة مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.

ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 % من قيمتها منذ بدء الأزمة.

وشهد يوم الثلاثاء 4 عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان طالب فيهما رجال مسلحون بالحصول على ودائعهم.

ووقع حادث مماثل آخر يوم الاثنين.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن مسلحا مجهولا أطلق النار على فرع بنك بيروت في جبيل بشمال البلاد يوم الأربعاء.

وأضاف أنه لم تحدث إصابات وأن المهاجم فر.

وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. ودفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.