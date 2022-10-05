 فاكود: خطة جنوب إفريقيا لتشكيل شرطة تتعامل مع التعدين غير القانوني طال انتظارها - بوابة الشروق
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فاكود: خطة جنوب إفريقيا لتشكيل شرطة تتعامل مع التعدين غير القانوني طال انتظارها

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 12:38 م

ذكرت رئيسة مجلس المعادن في جنوب إفريقيا، نوليثا فاكود، أن خطة الحكومة لتشكيل قوة شرطة متخصصة للتعامل مع عمليات التعدين غير القانونية والأنشطة الإجرامية، في الصناعة "طال انتظارها".

وأضافت فاكود، في مؤتمر بشأن التعدين في جوهانسبرج، أن الجرائم المرتبطة بالتعدين غير القانوني آخذة في التصاعد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابعت فاكود أن "هذه العصابات الإجرامية المنظمة هي واحدة من أكبر التهديدات لصناعة التعدين في جنوب إفريقيا، مما يشكل تهديدا حقيقيا على الموظفين وأسرهم وعمليات التعدين والبيئة".


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