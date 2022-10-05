العراق: قصف أراضينا من دول الجوار لن ينهي جهود مكافحة الإرهاب لكنه سيزيد التوتر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقًا مع العمليات المشتركة وسلطات إقليم كردستان العراق للحد من تكرار القصف على الأراضى العراقية، فيما أشارت إلى أن قصف الأراضي العراقية من دول الجوار لن ينهي جهود مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجية العراقية اتخذت تجاه القصف الايراني جملة من الخطوات كان من بينها اصدار بيان شديد اللهجة وادانة بأشد العبارات نتيجة هذا الاعتداء الايراني الاستفزازي أحادي الجانب الذي طال مناطق من اقليم كردستان العراق وأوقع العديد من الشهداء والجرحى".

وأضاف، أنه "تم استدعاء سفير ايران لدى بغداد وسلمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" .. مشيرًا إلى أن "هناك تنسيقا بين وزارة الخارجية وقيادة العمليات المشتركة وسلطات اقليم كردستان العراق، للحد من تكرار عمليات القصف على الاراضي العراقية".

وأوضح أن "استمرار الضربات شكل تحولا نوعيا خطيرا بدأت بالقصف المدفعي ومرت بالقصف الصاروخي ثم انتهت بالطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة".. مضيفًا أن "وزارة الخارجية عدت هذا القصف تحولا خطيرا يسيء الى مبادئ حسن الجوار"، وأن "استمرار القصف لن ينهي جهود مكافحة الارهاب بالمنطقة، بل سيزيد التوتر الامني ويلقي بظلاله على الأوضاع بالعراق والمنطقة".