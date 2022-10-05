قائد الجيش الباكستاني يعلن مجددا تقاعده الشهر المقبل

ذكر قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، مجددا، أنه سوف يتقاعد الشهر المقبل، لينهي بذلك التكهنات بأن صاحب المنصب الأكثر نفوذا في البلاد سوف يسعى لفترة ولاية ثالثة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



أدلى باجوا الذي حصل على تمديد لولايته الثانية في 2019، بالتصريح خلال مأدبة غداء في السفارة الباكستانية في واشنطن، بحسب صحيفة دوون. وقال القائد العسكري إن القوات المسلحة نأت بنفسها عن المعترك السياسي وسوف تواصل فعل هذا.



وينظر إلى قائد الجيش على أنه أكثر شخصية نفوذا في باكستان، حيث إن الجيش حكم الدولة المسلحة نوويا لنحو نصف تاريخها. ومازال الجيش يمتلك نفوذا كبيرا في تحديد السياسات الخارجية والمحلية.