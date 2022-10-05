شركة نورد ستريم تسعى للحصول على تصريح لإصلاح الأضرار في الدنمارك والسويد

ذكرت إذاعة السويد الرسمية، أنه من المتوقع أن تتقدم الشركة المشغلة لخط الغاز "نورد ستريم" بطلب جديد للحصول على تصريح لإصلاح خط الأنابيب البحرى الواصل إلى الدنمارك والسويد خلال فترة وجيزة. ولم تكشف الإذاعة عن هوية مصادر هذه المعلومات.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن إذاعة السويد قولها إن الإصلاحات الرئيسية واستبدال أجزاء من خط الأنابيب ربما تتطلب تصريحا جديدا.



وأحجمت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، التعليق على ما أوردته إذاعة السويد.



ومما يعقد الأمور هو أن خط غاز "نورد ستريم" مملوك لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.



شركة خطوط الغاز نفسها غير خاضعة للعقوبات.