 إيران: زلزال بقوة 5.4 درجة يسفر عن إصابة العشرات والحاق إضرار بمئتي منزل - بوابة الشروق
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إيران: زلزال بقوة 5.4 درجة يسفر عن إصابة العشرات والحاق إضرار بمئتي منزل

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:31 م

أصيب أكثر من 270 شخصا ودمرت مئات المباني جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية ، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.

وكان موقع "فولكانو ديسكفري" ذكر في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومترا من شرق خوي ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووفقا للارقام الرسمية لم يسفر الزلزال عن أي وفيات. ومعظم الإصابات وقعت لدى مغادرة الأشخاص منازلهم.

وحدثت تشققات في نحو 200 منزل .

وتعرضت إيران لزلازل قوية في شهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جنوبي البلاد ، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وفي أفغانستان المجاورة ، قتل أكثر من ألف شخص في زلزال وقع في شهر حزيران/يونيو الماضي.

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