سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أكثر من 270 شخصا ودمرت مئات المباني جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية ، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.

وكان موقع "فولكانو ديسكفري" ذكر في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومترا من شرق خوي ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووفقا للارقام الرسمية لم يسفر الزلزال عن أي وفيات. ومعظم الإصابات وقعت لدى مغادرة الأشخاص منازلهم.

وحدثت تشققات في نحو 200 منزل .

وتعرضت إيران لزلازل قوية في شهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جنوبي البلاد ، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وفي أفغانستان المجاورة ، قتل أكثر من ألف شخص في زلزال وقع في شهر حزيران/يونيو الماضي.