أصيب أكثر من 270 شخصا ودمرت مئات المباني جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة غرب أذربيجان الإيرانية ، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.
وكان موقع "فولكانو ديسكفري" ذكر في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء أن مركز الزلزال كان على مسافة 12 كيلومترا من شرق خوي ، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ووفقا للارقام الرسمية لم يسفر الزلزال عن أي وفيات. ومعظم الإصابات وقعت لدى مغادرة الأشخاص منازلهم.
وحدثت تشققات في نحو 200 منزل .
وتعرضت إيران لزلازل قوية في شهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين جنوبي البلاد ، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.
وفي أفغانستان المجاورة ، قتل أكثر من ألف شخص في زلزال وقع في شهر حزيران/يونيو الماضي.