عاقبت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، مدير مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بدكرنس بإنهاء تكليفه، وفصل 4 طلاب لمدة 15 يوما، وذلك نتيجة للتصرفات اللاخلاقية التي بدرت منهم داخل المدرسة، وذلك بعد تشغيل السبورة الإلكترونية والرقص على أنغام موسيقي داخل الفصل وجرى نشر مقطع فيديو لتصرفات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتيك توك".

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الطلاب قبل دقيقين من دخول المدرس الحصة وصلوا الأغاني عن طريق البلوتوث إلى الشاشة الإلكترونية وبدأوا في تشغيل الأغاني، وتصادف وجود لجنة متابعة من المديرية وإدارة دكرنس التعليمية لوجود ملاحظات على المدرسة، وضبطت اللجنة الطلاب على الفور.

وأضاف شعبان أن لجنة المتابعة ضبطت 4 طلاب وحضر إلى المدرسة اثنين من أولياء الأمور وقررت اللجنة فصل الطلاب 3 أيام لسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية في المدرسة وعمل مذكرة بالواقعة.

وأكد أنه فور علمه بالواقعة قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وفصل الطلاب الأربعة لمدة 15 يوما وذلك للتصرفات اللا أخلاقية داخل الفصل، وإنهاء تكليف مدير المدرسة.

وأشار إلى أن عمل المدير كان عليه ملاحظات، ولذلك أرسلت لجنة المتابعة لتفقد أحوال المدرسة وضبطت الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو مدته 21 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 4 طلاب أثناء رقصهم داخل الفصل، وتشغيل السبورة الإلكترونية.