الخارجية السعودية: حل الأزمة الأوكرانية الروسية سيخفف مشكلة إمدادات الطاقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، أن الحل السلمي للازمة الاوكرانية الروسية "سيخفف من التبعات الاقتصادية لأزمة إمدادات الطاقة العالمية".

وشدّد بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية صربيا نيكولا سلاكوفيتش في بلجراد عقب اختتام زيارته الرسمية إلى صربيا "على دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.

وأكد بن فرحان أن الحل السلمي للازمة الأوكرانية الروسية سيعزز الأمن والسلم الدوليين، ويخفف من التبعات الاقتصادية للأزمة وإمدادات الطاقة العالمية.

وعبّر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، "عن تثمين المملكة لقرار صربيا دعم ترشيح المملكة لاحتضان المعرض الدولي "إكسبو 2030".

وأشاد وزير الخارجية السعودي الى التزايد الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين المملكة وصربيا للعام الماضي 2021، والتي بلغت نسبتها 88% مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره فرص زيادة الاستثمارات في القطاعات كافة وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، عبر وزير خارجية صربيا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الرمزية التاريخية، التي تأتي كأول زيارة رسمية ثنائية لوزير خارجية السعودية منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل نحو 10 أعوام.

وأوضح أن بلاده تسعى لتعزيز وتوطيد علاقتها بالمملكة، لا سيما وأن المملكة سجلت خلال الأعوام القليلة الماضية ازدهاراً مبهراً نتاج الخطط التنموية لرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واصفاً التجربة بالفريدة من نوعها، لاسيما وأن المملكة اليوم عضو فعال في مجموعة العشرين، وتسعى لأن تكون في ركب أهم الاقتصاديات العشر عالمياً بحلول عام 2030.