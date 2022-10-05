 رئيس الفلبين: ربما نلجأ إلى روسيا من أجل تلبية احتياجاتنا من الطاقة والأسمدة - بوابة الشروق
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رئيس الفلبين: ربما نلجأ إلى روسيا من أجل تلبية احتياجاتنا من الطاقة والأسمدة

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:15 م

قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ربما تلجأ إلى روسيا من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة والأسمدة.

وأضاف الرئيس الفلبيني الذي يشغل أيضا منصب وزير الزراعة -في تصريحات صحفية- أن "الفلبين ربما تتعامل مع روسيا من أجل الحصول على إمدادات من الأسمدة إننا نتخذ موقفا ًمتوازناً للغاية بسبب حقيقة الأمر، ولذلك فإننا ربما نتعامل مع روسيا من أجل الحصول على وقود وأسمدة "، مشيرا إلى أنه يرغب في أن تقوم بلاده بدور رئيسي في عملية تشجيع السلام الإقليمي.

وتابع "إننا نأمل فى المشاركة مع الأطراف البارزة التى تقود الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ، وسأقترح إتباع نهج جديد لمعالجة الأزمة فى ميانمار خلال الاجتماع القادم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المزمع عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، لأن الوقت حان لكى نعمل معا ولطرح مقترحات ملموسة بشأن ما يمكن أن نفعله لاجتذاب ممثلى الحكومة العسكرية هناك إلى طاولة التفاوض حتى يمكننا التحدث بشأن هذه الأشياء".

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