نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات مبادرة «المناخ مسئوليتي»

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتي تم تنظيمها بمقر متحف التحنيط بمدينة الأقصر.

وأكد نائب خيري أن تنظيم فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتي" يأتي تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ (COP 27) في نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخي ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظاً على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بأى موقع صناعى لتساهم هذه المبادرة فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد إستهلاك الطاقة المتاحة، وأهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بالأقصر، أن المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على حماية ربوع الوطن من جميع المخاطر وإيمانا بالرسالة الإنسانية التى تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية فى شتى المجالات وميادين العمل.

وأشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظتي قنا والأقصر، إلى أن المبادرة تتضمن مجموعة من المحاضرات والأبحاث والعروض التقديمية المتخصصة بخصوص التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ وكيفية الحفاظ على تأمين بيئة العمل وحماية المناخ من الأضرار السلبية، بمشاركة بعض الشركات ومنها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومصانع سكر أرمنت.