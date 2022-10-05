السويد تعلن تراجع تسرب الغاز من خطوط نورد ستريم

تراجعت كميات الغاز المتسربة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم في مياه المنطقة الاقتصادية للسويد، بحسب بيان صارد عن حرس السواحل السويدي.

وذكرت صحيفة داجينز نيتر السويدية اليوم الأربعاء أن البحرية السويدية تنشر سفينة إنقاذ غواصات وسفينة مضادة للألغام بالقرب من منطقة التسريب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم البحرية تأكيده نشر سفينة إنقاذ غواصات وليس سفينة مضادة للألغام.

يذكر أن التسريب في المياه الدنماركية توقف بالفعل مطلع الأسبوع الحالي. وذكرت وكالة الطاقة الدنماركية في رسالة عبر موقع تويتر اليوم أن شركة جازبروم ترانس جاز المالكة لخطوط نورد ستريم ستفرغ الفرع الثاني الذي لم يتعرض للتسريب من خط نورد ستريم2 من الغاز الطبيعي. وسيتم استخدام هذا الغاز في منطقة سان بطرسبرج.