تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في أمريكا

أظهرت تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع إلى 7ر56 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر56 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي، في حين تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال أنطوني نيفيس رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في معهد إدارة الإمدادات إن "النمو يتواصل ولكن بوتيرة أبطأ قليلا في قطاع الخدمات الذي سجل نموا طوال آخر 152 شهرا باستثناء شهرين فقط".

وأضاف أن نمو قطاع الخدمات تراجع قليلا خلال أيلول/سبتمبر الماضي بسبب تراجع نشاط الشركات والطلبيات الجديدة.

وأشار تقرير معهد إدارة الإمدادات إلى تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات إلى 1ر59 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 9ر60 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 8ر61 نقطة إلى 6ر60 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى 53 نقطة، مقابل 2ر50 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي، مما يشير إلى استمرار نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.