كروس: كان من الممكن الانتصار على شاختار بسباعية ومن الصعب تصديق النتيجة

تحدث اللاعب الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن مواجهة اللوس بلانكوس وشاختار الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا.

وعزز ريال مدريد صدارة المجموعة السادسة، بفوز صعب على نظيرة شاختار الأوكراني، بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبدى لاعب خط الوسط تعجبه من نهاية اللقاء بهدفين فقط، حيث تفنن لاعبي اللوس بلانكوس في اهدار عديد الفرص أمام مرمي الضيوف. وقال كروس خلال تصريحاته لشبكة " موفي ستار " بعد اللقاء :" هناك أيام لا تريد فيها الكرة الدخول ".

وأضاف:" لقد كانت مباراة للفوز 7-1 أو شيء من هذا القبيل ، لكن في النهاية كانت هناك ثلاث نقاط، انتصار مستحق وهذا كل شيء " .

وأشار لاعب الوسط الألماني :" لقد لعبنا الجزء الأول بشكل جيد للغاية ، مع الكثير من كرة القدم ، والكثير من الضغط وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، كنا بحاجة فقط لتسجيل المزيد من الأهداف ".

وتحدث كروس عن نصائح كارلو أنشيلوتي خلال الاستراحة :" من الصعب تصديق أننا كنا 2-1 فقط ، لكننا في النهاية فزنا وستدخل الكرة في المباريات التالية. مرحلة المجموعات؟ ثلاث مباريات ، تسع نقاط ". واختتم " لقد لعبنا ثلاث مباريات جيدة جدًا في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل نريد أن يكون فوزا آخر سريا ".