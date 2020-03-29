كندا تُدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وتدعو للعودة إلى الحوار

أدانت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية متوسطة، داعية بيونج يانج للعودة للحوار والدبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي - في بيان صحفي - إن الحكومة الكندية أصدرت إدانة قوية لعمليات إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية متوسطة مؤخرا.

وأضافت جولي:" تدين كندا بشدة إطلاق كوريا الشمالية المتهور للصواريخ التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأن أوتاوا تشعر بالقلق إزاء صواريخ بيونج يانج الباليستية المتوسطة التي أطلقت في وقت سابق أمس، وحلقت فوق اليابان".

وأشارت جولي إلى أن كوريا الشمالية صعدت بلا داع من التوترات في المنطقة وانتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان وهذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونج يانج صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه حلق فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.

وأثارت الحادثة إدانة واسعة النطاق، حيث أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها بيونج يانج، ودعوا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ في مجلس الأمن الدولي، المقرر عقده اليوم الأربعاء.