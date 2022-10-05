دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى "فتح سجل الناخبين لتحديث بياناتهم وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق".

وأرسل الدبيبة، اليوم الأربعاء، خطابا إلى رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السائح، دعاه فيه أيضا إلى "الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل إعلان القوائم الانتخابية"، بالإضافة لـ"إعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن"،وكذلك "النظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل لجنة عودة الأمانة للشعب، المحال إلى المفوضية مطلع يوليو الماضي".

كما دعا لبدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية، وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق، هذا بالإضافة للتخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية بالتعاون مع وزارتي: الداخلية والتعليم وباقي القطاعات المعنية، للتأكد من الجهوزية الكاملة، وذلك وفق تاريخ يحدد من قبل المفوضية، حاثا إياها على التعاون مع قناة ليبيا الوطنية وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرامجهم الانتخابية.

وقال إن من شأن كل ذلك أن يحفز كل الأطراف الرسمية والشعبية للدفع نحو سرعة إنجاز الانتخابات، وانتقال البلاد من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية.

ووفق آخر تحديث لسجل الناخبين أجرته المفوضية العام الماضي، وصل إجمالي المسجلين إلى نحو 2.8 مليون مسجل، استلم منهم 2.5 مليون بطاقاتهم الانتخابية، من أصل نحو 6.8 مليون نسمة، هم جملة سكان ليبيا.