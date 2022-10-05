أبو الغيط يؤكد رفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارة بلادها للقدس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء البريطانية "ليز تراس" مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس، مؤكداً رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

جاء ذلك في كلمة وجهها أبو الغيط إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطاني، عبر الفيديو كونفرانس، ودعا خلالها الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم الأربعاء، إن أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل.