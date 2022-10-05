 تقارير: برلين تعيد مواطنين ألمان من سوريا بينهم سيدات - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تقارير: برلين تعيد مواطنين ألمان من سوريا بينهم سيدات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:35 م

أعادت الحكومة الألمانية العديد من المواطنين الألمان من شمال شرق سوريا، بحسب ما أكده متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

وشارك مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في عملية إعادة المواطنين الألمان لبلادهم.

ولم تفصح الوزارة عن مزيد من التفاصيل، وأرجعت قرارها إلى مراعاة حقوق القصر وحمايتهم، وأسباب أخرى.

وجاء التأكيد بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنه تمت إعادة بعض الألمانيات اللائي يشتبه في دعمهن تنظيم داعش الإرهابي، واطفالهن من سوريا.

وقالت التقارير إن أربع سيدات وعدة الأطفال كانوا محتجزين في معسكرات اعتقال كردية لسنوات.

ويجري مكتب المدعي العام الاتحادي ومكاتب الادعاء العام الأخرى تحقيقات مع النساء للاشتباه في انتمائهن لمنظمة إرهابية، ضمن اتهامات أخرى.

وأعادت الحكومة الألمانية في أكثر من مرة العديد من أنصار داعش من سوريا، وتمت محاكمة بعضهم في وقت لاحق وسجنهم لعدة سنوات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك