ليبيا: مقتل شخص وإصابة اثنين جراء انفجار لغم أرضي بطرابلس

أكد مركز الطب الميداني والدعم في ليبيا، وفاة شخص وجرح اثنين آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة "عين زارة" بالضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس.



ونشر الناطق باسم المركز، مالك مرسيط، صورا للعناصر الطبية وسيارات الإسعاف أثناء إنقاذ المصابين.



وأفاد مرسيط، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بأن "بلاغا وصل لغرفة طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس عن انفجار لغم أرضي في حي الكحيلي بعين زارة"، مؤكدا إصابة ثلاثة شباب ليبيين، ما أدى لوفاة الأول، وبتر ساق الثاني، فيما وصفت إصابة الثالث بالمتوسطة.



ومع كل الجهود التي بذلت من عناصر الهندسة العسكرية ومكافحة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن المناطق التي كانت مسرحا للقتال ضد قوات المشير خليفة حفتر أثناء محاولته دخول طرابلس مازالت تعج بالألغام المزروعة ومخلفات الحروب التي تنفجر بين الحين والآخر، مخلفة قتلى وجرحى، بالإضافة للخسائر المادية الناجمة.



وعقب الحرب التي اندلعت في أبريل 2019 وانتهت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، اتهمت حكومة الوفاق الوطني السابقة قوات حفتر ومجموعات "فاجنر" الروسية الداعمة لها بزرع ألغام أغلبها روسية الصنع في مناطق الاشتباك بطرابلس وضواحيها في تلك الفترة.



يضاف إلى ذلك المقابر الجماعية في مدينة "ترهونة" التي لاتزال عناصر هيئة البحث والتعرف على المفقودين يقومون بانتشالها تباعا، والتي وصل مجموعها منذ يونيو 2020 إلى 266 جثة من 83 مقبرة، وتم التعرف على هوية 120 منها، بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم الهيئة، عبد العزيز الجعفري.