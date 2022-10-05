الهند: حوار وزاري مع أمريكا بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة

أعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعى الهندية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء حوار وزاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الجمعة، بشأن الشراكة في مجال الطاقة النظيفة.

وذكرت وزارة البترول الهندية -في بيان- أنه سيتم اجراء هذا الحوار خلال زيارة وفد رسمي هندي لمدينتي واشنطن وهيوستن خلال الفترة بين 6 و11 أكتوبر الجاري يترأسه وزير البترول والغازالطبيعي الهندي هارديب إس . بوري الذي سيشارك في رئاسة جلسة الحوار مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينفير جرانهولم يوم السابع من أكتوبر.

وجاء فى البيان "إن هذا الحوار يتماشى مع الأجندة الهندية الأمريكية للمناخ والطاقة النظيفة لعام 2030. وإن الشراكة التي أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة المناخ في شهر أبريل الماضي ستؤدي إلى مواصلة التقدم نحو تحقيق أمن الطاقة والابتكارات واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة ونشر حلول فنية".

وأشار البيان إلى أن وزير البترول الهندي سيجرى اتصالات مع مسئولي البنك الدولي لإنشاء بنية تحتية حضرية تكون مهيئة للتكيف مع التغيرات المناخية، وأن الوزير سيشارك أيضا في مناقشات بشأن الطاقة النظيفة مع أعضاء مجلس الأعمال الهندي الأمريكي في واشنطن ومع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة الأمريكية وسيحضر منتدى الشراكة الهندية الأمريكية في هيوستن.