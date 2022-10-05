بايدن يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن قانون تقليص التضخم

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخطاب إلى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أعرب فيه عن استعداده لمواصلة المحادثات الصريحة والمنفتحة حول قانون تقليص التضخم الأمريكي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن مسؤول لم يتم الكشف عنه في مكتب يون.

وأضاف بايدن في الخطاب الذي أرسله أمس الثلاثاء أنه يدرك مخاوف يون بشأن هذا القانون.

ويمنح القانون ائتمانات ضريبية فقط للسيارات الكهربائية، التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية، مما يثير مخاوف من أن تمثل حاجزا تجاريا كبيرا لشركات صناعة السيارات الكورية.

يذكر أن العلاقات بين لبدولتين الحليفتين قد تعرضت لتوترات في أغسطس الماضي، عندما وقعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "قانون تقليص التضخم".