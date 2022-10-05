 صندوق النقد يستبعد حدوث دوامة عالمية للأجور والأسعار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة - بوابة الشروق
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صندوق النقد يستبعد حدوث دوامة عالمية للأجور والأسعار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

واشنطن (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 5:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 5:18 م

استبعد خبراء صندوق النقد الدولي حدوث دوامة عالمية للأجور والأسعار في ظل تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة في العالم.

وحلل خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة جون بلودورن 22 سيناريو خلال العقود الخمس الماضية حيث ارتفعت الأجور ومعدلات التضخم، مع استمرار معدلات البطالة منخفضة.

ولم تشهد أي حالة من الحالات السابقة حدوث دوامات من الارتفاع المتزامن للأجور والأسعار. وفي كل الحالات السابقة تراجع معدل التضخم بعد ذلك في حين ارتفعت القيمة الاسمية للأجور.

والآن تأتي الضغوط التضخمية من خارج سوق العمل، وساعد تراجع الأجور الحقيقية في خفض الأسعار، في حين ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة. واستبعد التحليل حدوث صدمات تضخمية جديدة بسبب ثنائية الأجور والأسعار.

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