صندوق النقد: الصناديق المشتركة قد تشعل التقلبات في الأسواق العالمية

قال صندوق النقد الدولي إن صناديق الاستثمار المشتركة يمكن أن تشعل التقلبات العالمية، من خلال تعاملها في الأدوات المالية الأقل سيولة نقدية، وعلى صناع السياسة توخي الحذر من هذه المخاطر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فابيو ناتالوسي نائب مدير صندوق النقد الدولي والمؤلف المشارك لتقرير نشر أمس الثلاثاء القول إن صناديق الاستثمار المشترك المعروفة باسم الصناديق المفتوحة أيضا تمتلك أصولا عالمية بقيمة 41 تريليون دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أنه يمكن أن يظهر عدم تناسب السيولة النقدية، وتظهر مشكلة بالنسبة لمديري الصناديق، فيتم بيع الأصول مما سيؤدي إلى زيادة حدة التقلبات.

وهذا سيؤدي إلى مضاعفة تأثير أي صدمة أولية وقد ينسف استقرار النظام المالي.

ودعا صندوق النقد المؤسسات الرسمية إلى تشديد مراقبة أساليب إدارة السيولة النقدية ويحتاج إلى إفصاحات إضافية من جانب صناديق الاستثمار المشترك حتى يمكن تقييم نقاط الضعف فيها بصورة أفضل.